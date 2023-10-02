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19:08, 2 октября 2023Мир

Посольство России ответило на обвинения властей Словакии

Посольство РФ в Словакии назвало надуманными обвинения во вмешательстве в выборы

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Посольство России в Словакии отвергает обвинения во вмешательстве в выборы. Об этом РИА Новости заявили представители российской дипломатической миссии в стране, назвав эти обвинения надуманными.

«Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода цветными революциями», — заявила пресс-служба посольства.

Российские дипломаты оценили обвинение как шаг к дальнейшей деградации дружественных отношений между Россией и Словакией.

Ранее МИД Словакии вызвал посла России в связи с высказыванием главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, который «поставил под сомнение честность свободных и демократических выборов» в республике. В МИД добавили, что «решительно протестуют против ложного заявления российской разведки, ставящего под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии».

До этого Нарышкин заявил, что в последнее время администрация президента США Джо Байдена усилила вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Словакии.

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    Виктория Кондратьева
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