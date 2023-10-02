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17:31, 2 октября 2023Мир

МИД Словакии вызвал посла России из-за высказываний Нарышкина

Словакия вызвала представителя дипмиссии РФ из-за заявления Нарышкина о выборах

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

МИД Словакии вызвал посла России в связи с высказыванием главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который «поставил под сомнение честность свободных и демократических выборов» в республике. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте словацкого внешнеполитического ведомства.

«В МИД Словакии в понедельник, 2 октября 2023 года, был вызван представитель посольства РФ в республике. Причиной стали заявления директора СВР РФ Сергея Нарышкина, которые были опубликованы во время предвыборного моратория накануне проведения досрочных парламентских выборов в Словакии», — сказано в сообщении.

В МИД добавили, что «решительно протестуют против ложного заявления российской разведки, ставящего под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии».

Ранее Сергей Нарышкин заявил, что в последнее время администрация Джо Байдена усилила вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Словакии, пишет РИА Новости. Повышенный интерес Вашингтона к этой восточноевропейской стране неслучайно совпал с ее подготовкой к внеочередным парламентским выборам, к которым привела «провальная политика прежних ставленников США», отметил он.

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    Анастасия Яланская
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