В халяльной колбасе для мусульман в российском регионе нашли свинину

Россельхознадзор: в халяльной колбасе из Свердловской области нашли свинину

В халяльной колбасе из Свердловской области нашли свинину. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по российскому региону.

В ведомстве разъяснили, что во время проверки магазинов в Екатеринбурге обнаружили лишнюю ДНК в продукции «вареная колбаса "Мусульманская"» и «Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль».

В частности, речь идет о продукции «вареная колбаса "Мусульманская"» и «Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль». В Россельхознадзоре отметили, что производителей уведомили о несоответствии маркировки продукции и ее фактического состава.

Сотрудники ведомства передали информацию в прокуратуру для принятия мер административного реагирования.

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