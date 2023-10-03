Российская школьница изрезала канцелярским ножом подругу в лесу

KP.RU: в Новосибирской области школьница изрезала канцелярским ножом подругу

В поселке Кудряшовский Новосибирской области школьница напала с канцелярским ножом и изрезала 13-летнюю подругу. Об этом сообщает издание KP.RU.

14-летняя россиянка позвала приятельницу на прогулку в лес. Через некоторое время матери пострадавшей позвонили спасатели и рассказали, что ее дочь в беде. Тогда жительница Новосибирской области позвала подмогу для поисков и раньше сотрудников экстренных служб примчалась в лес. Она нашла свою дочь с изрезанным лицом. Родительница вызвала медиков.

Пострадавшую девочку госпитализировали. Ее приятельницу удалось задержать.

Как утверждает Telegram-канал Mash Siberia, суд отправил 14-летнюю девочку, порезавшую одноклассницу, на психиатрическую экспертизу. Врачи оценивают состояние пострадавшей школьницы как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области 36-летняя женщина ударила 16-летнюю школьницу ножом по лицу.