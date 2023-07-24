Россиянку задержали за нападение с ножом на школьницу

В Ярославской области 36-летняя россиянка ударила 16-летнюю школьницу ножом по лицу

В Ярославской области в отношении 36-летней россиянки возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 22 июля в поселке Михайловский у подозреваемой возник конфликт с 16-летней девушкой. Личная ссора закончилась дракой, в ходе которой россиянка нанесла своей сопернице режущий удар ножом по лицу. В результате потерпевшая получила разрез щеки, что было квалифицировано, как тяжкий вред здоровью. На допросе подозреваемая признала свою вину.

В Москве 37-летняя женщина порезала ножом своего 36-летнего мужа-мусульманина, когда он сообщил ей о своем решении завести вторую жену.