Женщина ударила мужа ножом из-за его желания завести вторую жену

Baza: в Москве женщина порезала ножом мужа, когда он решил привести в дом вторую жену

В Москве 37-летняя женщина порезала ножом своего 36-летнего мужа-мусульманина, когда он сообщил ей о своем решении завести вторую жену. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Пара вместе работает на охранном предприятии. Муж срочно вызвал женщину на работу, где и сообщил ей о желании взять вторую жену. Супруга не оценила такое решение мужчины, а увидев у него на столе заявление на второй брак в мечеть, порвала его.

За это мужчина трижды повторил, что разводится с ней — по традициям мусульман это приравнивается к официальному разрыву брака. Поступок мужа окончательно вывел женщину из себя, и она ударила его ножом.

В больнице к мужчине пришли полицейские, он заявил им, что не будет писать заявление на жену. Также сообщается, что после случившегося он передумал брать вторую супругу и отозвал свои слова о разводе.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании развелась со своим мужем-призраком спустя год после свадьбы. Причиной тому стали измены супруга с актрисой Мерилин Монро.