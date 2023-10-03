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06:33, 3 октября 2023Мир

США оказались застигнуты врасплох из-за конфликта на Украине

CGTN: реакция Глобального Юга на украинский конфликт застигла врасплох США

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

Реакция Глобального Юга на украинский кризис застигла врасплох США, которые привыкли к диктату. В Штатах явно недооценили рост влияния развивающихся стран, заявил журналист Имран Халид в статье для китайского CGTN.

Как указал автор статьи, с начала украинского конфликта многие страны Глобального Юга воздерживаются от открытого принятия чьей-либо стороны.

«Отказ от немедленного подчинения диктату Запада вызвал недовольство лидеров США и Европы», — указал обозреватель в материале.

По мнению Халида, многие развивающиеся страны соблюдают укоренившуюся традицию «неприсоединения», унаследованную еще со времен холодной войны. Однако конфликт на Украине, отметил автор статьи, еще больше обострил противоречия между Глобальным севером и Югом.

В сентябре министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли признал, что отношения «Большой семерки» (G7) со странами Глобального Юга страдают из-за одержимости Украиной.

Он отметил, что Запад может оказаться в беде, если не перестанет всегда говорить только об Украине. По его словам, Западу все труднее убеждать правителей Глобального Юга более открыто критиковать Россию за действия на украинской территории.

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    Марина Совина
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