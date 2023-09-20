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15:50, 20 сентября 2023Мир

В Великобритании указали на важное упущение из-за одержимости Украиной

Глава МИД Британии Клеверли признал, что одержимость Украиной вредит Западу

Фото: Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли признал, что отношения «Большой семерки» (G7) со странами Глобального Юга страдают из-за одержимости Украиной. Заявление о данном упущении было сделано на Генассамблее ООН. Об этом сообщает The Guardian.

Клеверли заявил, что Запад может оказаться в беде, если не перестанет всегда говорить только об Украине. Он подчеркнул, что необходимо убедить лидеров Глобального Юга в стремлении Великобритания помочь не только Украине, но решить проблемы в развивающихся странах.

По его словам, Западу все труднее убеждать правителей Глобального Юга более открыто критиковать Россию за действия на Украине. Однако благодаря Лондону подвижки в этом направлении все же есть, добавил глава МИД Британии.

Ранее Джеймс Клеверли посетил Китай, чтобы обсудить Украину. В МИД Великобритании заявили, что ни одна значимая глобальная проблема не может быть решена без Китая.

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    Дарья Балацкая
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