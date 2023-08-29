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14:22, 29 августа 2023Мир

Редкий визит главы МИД Британии в КНР посвятят Украине

Глава МИД Британии впервые за пять летит посетит Китай, чтобы обсудить Украину

Фото: Steve Taylor / Globallookpress.com

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли посетит Китай, где встретится со своим китайским коллегой Ван И и вице-председателем страны Хань Чжэнем. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел королевства.

«Важно, что мы выстраиваем наши отношения с Китаем по многим направлениям. Ни одна значимая глобальная проблема не может быть решена без Китая», — отмечено в заявлении британского МИД.

Стороны обсудят Украину, а также вопросы кибербезопасности и снижения напряженности в Южно-Китайском море. Также встречу возможно посвятят вопросам изменения климата и положению прав этнических и религиозных меньшинств в Китае. Сообщается, что редкий визит главы британской дипломатии в Китай произойдет впервые за пять лет.

Ранее Китай обвинил Великобританию в нарушении международных обязательств. Пекин возмутился отказом муниципалитета Лондона перенести посольство в здание бывшего Королевского монетного двора и обвинил Великобританию в нарушении международных обязательств. Событие совпало с заявлениями премьер-министра Великобритании Риши Сунака о завершении «золотой эры британо-китайских отношений».

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    Максим Габриелян
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