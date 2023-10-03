В Эстонии сообщили о новых правилах регистрации наемников в ВСУ

Министр обороны Эстонии Певкур: Киев изменил правила регистрации наемников в ВСУ

Глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украина изменила правила регистрации наемников. Об этом он сообщил в беседе с порталом ERR.

По его словам, теперь в Таллине не могут сказать, сколько эстонцев принимают участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Если раньше в вооруженных силах Украины было более-менее четкое правило, как регистрируются иностранные воины, и в каких подразделениях они состоят, то сейчас Украина кардинально изменила свое отношение, и иностранные бойцы, воюющие на Украине, могут быть практически во всех подразделениях», — подчеркнул Певкур.

Ранее Певкура пожаловался на низкий темп поставок снарядов из ЕС на Украину. Он обратил внимание, что ЕС должен поставить Киеву один миллион артиллерийских снарядов, но в настоящий момент доставлено всего 226 тысяч боеприпасов.