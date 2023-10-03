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01:09, 3 октября 2023Бывший СССР

В Эстонии сообщили о новых правилах регистрации наемников в ВСУ

Министр обороны Эстонии Певкур: Киев изменил правила регистрации наемников в ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украина изменила правила регистрации наемников. Об этом он сообщил в беседе с порталом ERR.

По его словам, теперь в Таллине не могут сказать, сколько эстонцев принимают участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Если раньше в вооруженных силах Украины было более-менее четкое правило, как регистрируются иностранные воины, и в каких подразделениях они состоят, то сейчас Украина кардинально изменила свое отношение, и иностранные бойцы, воюющие на Украине, могут быть практически во всех подразделениях», — подчеркнул Певкур.

Ранее Певкура пожаловался на низкий темп поставок снарядов из ЕС на Украину. Он обратил внимание, что ЕС должен поставить Киеву один миллион артиллерийских снарядов, но в настоящий момент доставлено всего 226 тысяч боеприпасов.

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    Марина Совина
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