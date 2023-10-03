Оптовая цена на дизтопливо в России обновила рекорд

Биржевая цена на зимнее дизтопливо поднялась до рекордных 72 981 рубля за тонну

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость зимнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России достигла 72 981 рубля за тонну, что стало новым рекордом, свидетельствуют данные площадки.

За сутки оно подорожало на 0,67 процента. Торги этим видом дизельного топлива возобновились накануне. В марте в последний день продаж его стоимость составила 51 052 рубля за тонну.

Цена летнего дизельного топлива опустилась на 7,86 процента, до 53 879 рублей за тонну, а межсезонного — на 0,42 процента, до 64 006 рублей. Бензин АИ-92 подешевел на 2,05 процента, до 55 486 рублей, а АИ-95 — на 1,55 процента, до 57 637 рублей.

Такая динамика наблюдается на фоне запрета экспорта нефтепродуктов, введенного правительством 21 сентября из-за резкого роста цен на топливо и дефицита, наблюдавшегося в десятках регионов страны. Сроки окончания запрета неизвестны, чиновники отмечают, что он будет действовать до стабилизации внутреннего рынка.

Вместе с тем эксперты считают, что выбранный формат решения проблемы может привести к дефициту сначала зимнего дизельного топлива, а затем и бензина, когда нефтеперерабатывающим заводам придется сокращать выпуск.

Как пишет «Коммерсантъ», летнее дизельное топливо активно заливают во все резервуары для хранения, но место в них скоро закончится. Почти заполнена система «Транснефти», на станциях стоят вагоны с дизелем, что не дает физической возможности начать выпуск зимнего дизтоплива.