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16:31, 3 октября 2023Силовые структуры

Россиянин пытался перевезти золото стоимостью более 107 миллионов рублей

В Якутии полиция изъяла почти 18 килограммов золота стоимостью 107 миллионов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Якутии полиция изъяла у ранее судимого жителя Амурской области 17 килограммов 870 граммов золота, стоимость которого оценивается в 107 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину задержали по подозрению в незаконном обороте драгоценного металла. Ранее он привлекался к ответственности за аналогичное преступление по статье 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»). Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Гаишники остановили автомобиль обвиняемого на федеральной автодороге «Колыма» для проверки документов. Поведение водителя показалось им подозрительным, поэтому силовики решили досмотреть его машину. В салоне автомобиля полицейские обнаружили и изъяли свертки с золотом. По результатам исследования общий вес драгоценного металла составил 17 килограммов 870 граммов, его примерная стоимость — более 107 миллионов рублей.

В сентябре об этой истории сообщали только Telegram-каналы. По их данным, россиянин сначала утверждал, что нашел свертки в реке Бурустах недалеко от поселка Усть-Нера. Однако потом признался, что уже несколько лет незаконно добывал золото на прииске.

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    Варвара Митина
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