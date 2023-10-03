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00:38, 3 октября 2023Бывший СССР

Подоляк призвал Запад производить более дешевые ЗРК для Украины

Михаил Подоляк призвал Запад производить более дешевые ЗРК для Украины
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Советник Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк обратился к западным странам-союзницам с призывом производить более дешевые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) для Украины. Проблема в том, что дорогие ЗРК жалко использовать для того, чтобы сбивать российские «Шахеды», написал он в своем Telegram-канале.

«Российские ракеты сбиваются комплексами "Patriot", SAMP/T, NASAMS и IRIS-T. Однако их использование для сбивания боевых дронов типа "Шахед" может быть экономически эффективным с точки зрения ценности поражения критического объекта, но не с точки зрения стоимости ракеты», — объяснил чиновник, добавив, что такая тактика приводит к истощению военного потенциала союзников и, как следствие, к их ослаблению.

Подоляк предложил решить эту проблему, поставляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) более простые и дешевые зенитные системы, такие как «Гепард» и «Вампир», что, по его мнению, обеспечит стабильность в небе над Украиной и странами НАТО.

28 мая по территории Украины была нанесена атака беспилотниками типа «Шахед», которую президент Зеленский назвал одной из самых крупных. Одновременно российские военные нанесли удары 54 дронами, попадания были отмечены в Сумской, Житомирской и Черниговской областях страны и в Киеве.

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    Александра Синицына
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