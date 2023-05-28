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20:41, 28 мая 2023Силовые структуры

Зеленский назвал российскую атаку дронами одной из самых крупных

Зеленский рассказал о российской атаке Украины 54 дронами «Шахед»

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую атаку дронами в ночь на воскресенье, 28 мая, одной из самых крупных. Об этом сообщает РИА Новости.

В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что одновременно российские военные нанесли удары 54 дронами типа «Шахед». Также попадания беспилотниками-камикадзе были отмечены в Сумской, Житомирской и Черниговской областях страны. В Киеве сообщалось о пожаре на территории предприятия в Голосеевском районе.

Глава городской администрации Сергей Попко заявил, что нынешняя атака на столицу стала четырнадцатой с начала мая: беспилотники наносили удары в несколько волн, а режим воздушной тревоги действовал более пяти часов.

Известно, что первая воздушная тревога на территории Украины была объявлена в 00:08, а последний отбой — в 06:22, таким образом, сирены по всей стране звучали более шести часов.

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    Владимир Седов
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