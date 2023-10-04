В Кремле ответили на сообщения об испытаниях российского ядерного «Буревестника»

Песков посоветовал журналистам NYT более детально изучать спутниковые снимки

Американская газета The New York Times (NYT) опубликовала материал, в котором утверждалось, что Россия готовится к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем с теоретической дальностью полета тысячи километров, известной как «Буревестник». Впоследствии в Кремле ответили на данные сообщения.

К подобным выводам журналисты пришли, проанализировав спутниковые снимки, на которых запечатлено передвижение самолетов и транспортных средств в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Авторы публикации отметили, что о возможной подготовке к испытаниям может говорить и активизация ВВС США в регионе. Кроме того, по информации газеты, российские авиационные власти рекомендовали пилотам избегать данной части Баренцева моря в срок до 6 октября — аналогичные распоряжения были отданы перед испытаниями ракеты в 2019 году.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сведения американского издания об испытаниях российского «Буревестника» в Арктике. «Нет, не могу [прокомментировать], я не знаю, с чего это взяли журналисты The New York Times», — отметил он и посоветовал авторам статьи более детально изучать спутниковые снимки.

Кроме того, пресс-секретарь президента России назвал неуместными дискуссии на официальном уровне о проведении испытательных ядерных взрывов, поскольку Москва не отказывалась от моратория на ядерные испытания. «В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний, этого не было до сих пор», — напомнил он.

Сообщения о готовящихся испытаниях российской экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем широко распространились в СМИ, однако впоследствии издания и агентства также публиковали официальный комментарий Кремля по данному вопросу. В их числе оказались РИА Новости, «Коммерсантъ», РБК, «Интерфакс», «АиФ.ру» и свыше 40 других.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».