Роман «Алхимик» Коэльо впервые экранизируют

Роман «Алхимик» писателя Пауло Коэльо впервые экранизирует компания Legendary

Роман бразильского писателя Пауло Коэльо «Алхимик» впервые экранизируют. Об этом сообщает Variety.

Права на экранизацию книги приобрела Legendary Entertainment. Компания планирует снять киноадаптацию вместе с TriStar Pictures. Сценаристом выступит Джек Торн, известный по работе над лентой «Темные начала».

Отмечается, что совместный проект двух киностудий может стать первой успешной экранизацией книги Коэльо, опубликованной в 1988 году. До этого неоднократно предпринимались попытки адаптировать «Алхимика» для большого экрана, однако они не были доведены до конца.

Ранее стало известно, что сербский режиссер Эмир Кустурица захотел снять фильм по роману «Лавр» российского писателя Евгения Водолазкина. 20 октября автор и постановщик должны встретиться в Ясной Поляне для обсуждения сотрудничества.