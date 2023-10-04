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15:09, 4 октября 2023Бывший СССР

Полковник предрек осенние изменения в тактике ВСУ

Полковник Матвийчук: ВСУ перейдут от контрнаступления к локальным контрударам
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватит военного потенциала на проведение еще одной контрнаступательной операции, однако в течение осеннего периода они могут перейти к тактике контрударов. О возможных изменениях в тактическом подходе ВСУ «Ленте.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Для еще одной контрнаступательной операции у ВСУ потенциала уже нет, а вот для проведения контрударов, контратак есть. Контрудар — это частный удар на узком фронте в 500 метров — 1 километр на глубину 1,5-2 километра для улучшения тактического положения. Контрудар наносится бригадой или несколькими бригадами для захвата определенных рубежей. Контрнаступление — это растянутая во времени и масштабах операция с целью разгрома противника и захвата территории, о чем Киев нам как раз рассказывал с мая», — сказал полковник запаса.

Стоит ожидать перехода к контратакам

Анатолий Матвийчукполковник в отставке, военный эксперт

Он также назвал причину, по которой украинские бойцы не прибегают к использованию поставленной Западом военной техники.

«Они не используют западную технику, потому что их потери можно назвать критическими, и ВСУ берегут западное оружие, чтобы иметь что-то на всякий случай», — объяснил Матвийчук.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВСУ не используют поставленную западными странами технику на фронте, пояснив, что в настоящее время украинские войска применяют на фронте лишь советскую технику в небольших количествах. Пушилин предположил, что это может быть связано с подготовкой ВСУ к осеннему контрнаступлению.

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    Кирилл Садовский
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