В ДНР заподозрили ВСУ в подготовке к осеннему контрнаступлению

Пушилин: ВСУ не используют западую технику, готовясь к контрнаступлению осенью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не используют поставленную западными странами технику на фронте. Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире «Соловьев Live».

По его словам, в настоящее время украинские войска применяют на фронте лишь советскую технику в небольших количествах. Он предположил, что это может быть связано с подготовкой ВСУ к осеннему контрнаступлению.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины передало на нужды армии арестованный вертолет Ми-2 завода «Мотор Сич».