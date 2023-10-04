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11:28, 4 октября 2023Бывший СССР

В ДНР заподозрили ВСУ в подготовке к осеннему контрнаступлению

Пушилин: ВСУ не используют западую технику, готовясь к контрнаступлению осенью

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не используют поставленную западными странами технику на фронте. Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире «Соловьев Live».

По его словам, в настоящее время украинские войска применяют на фронте лишь советскую технику в небольших количествах. Он предположил, что это может быть связано с подготовкой ВСУ к осеннему контрнаступлению.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины передало на нужды армии арестованный вертолет Ми-2 завода «Мотор Сич».

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