Арестованный на Украине вертолет завода «Мотор Сич» передали ВСУ

ГБР Украины передало арестованный вертолет завода «Мотор Сич» на нужды ВСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) передало на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) арестованный вертолет Ми-2 завода «Мотор Сич». Об этом ведомство сообщило в своем Telegram.

«Сотрудники ГБР передали украинским военным вертолет Ми-2, который бывшее руководство акционерного общества "Мотор Сич" пыталось скрыть от ВСУ», — говорится в сообщении.

Ведомство также сообщило, что следователи решают вопрос о привлечении одного из бывших руководителей завода к уголовной ответственности.

Ранее бывший президент завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией.

В марте Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Богуслаева в отказе передать вертолет Главному управлению разведки (ГУР) республики. По версии следствия, он якобы отдал распоряжение сотрудникам разобрать воздушное судно на детали и спрятать документацию.