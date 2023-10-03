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16:24, 3 октября 2023Бывший СССР

Арестованный на Украине вертолет завода «Мотор Сич» передали ВСУ

ГБР Украины передало арестованный вертолет завода «Мотор Сич» на нужды ВСУ

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) передало на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) арестованный вертолет Ми-2 завода «Мотор Сич». Об этом ведомство сообщило в своем Telegram.

«Сотрудники ГБР передали украинским военным вертолет Ми-2, который бывшее руководство акционерного общества "Мотор Сич" пыталось скрыть от ВСУ», — говорится в сообщении.

Ведомство также сообщило, что следователи решают вопрос о привлечении одного из бывших руководителей завода к уголовной ответственности.

Ранее бывший президент завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией.

В марте Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Богуслаева в отказе передать вертолет Главному управлению разведки (ГУР) республики. По версии следствия, он якобы отдал распоряжение сотрудникам разобрать воздушное судно на детали и спрятать документацию.

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