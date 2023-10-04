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10:56, 4 октября 2023Бывший СССР

На Украине признали победу России в битве дронов

WP: украинский военный заявил, что Россия побеждает в противостоянии дронов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска побеждают в битве беспилотников в небе над Украиной. Об этом изданию The Washington Post (WP) заявил украинский военнослужащий.

«Это похоже на шахматную партию. И они в ней побеждают», — признал заместитель командира роты 80-й отдельной штурмовой бригады с позывным Стриж.

По его словам, российским дронам сложно противостоять. ВС РФ используют беспилотники для поражения более мелких целей, отметил военный, а также могут применять сразу два аппарата. Это говорит о том, что Москва располагает значительно большими запасами устройств, чем Киев.

Как уточняют в издании, одно украинское подразделение по производству беспилотников ежеднемно производит и использует около 20 дронов, однако этого количества недостаточно.

Ранее стало известно, что российские войска начали применять на поле боя на сватовском направлении FPV-дроны «Упырь». Эти беспилотники хорошо показывают себя в лесистой местности, поскольку имеют высокую маневренность.

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    Алевтина Запольская
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