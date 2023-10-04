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04:52, 4 октября 2023Наука и техника

Российские военные начали применять дроны «Упырь»

ТАСС: российские бойцы начали применять дроны «Упырь» на сватовском направлении

Фото: News Images / Globallookpress.com

Российские бойцы из подразделения специального назначения начали применять на сватовском направлении (Сватово — Кременная) FPV-дроны «Упырь», сообщает ТАСС.

«Со слов военных, наш дрон уже успел показать себя в ходе тяжелых боев. Расчет "Упыря", который работал под огнем, уничтожил противника, укрывавшегося в опорных пунктах», — заявил представитель предприятия, которое занимается производством беспилотников.

По его словам, дроны хорошо показывают себя в лесистой местности, поскольку имеют хорошую маневренность. Он добавил, что российские солдаты научились использовать данный тип местности в качестве маскировки, незаметно подбираясь к целям на низкой высоте и скорости и поражая блиндажи противника.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать дроны, покрытые отравляющими веществами, и гранаты «Черемуха», их заметили в зоне специальной военной операции (СВО).

Оружие России
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    Марина Совина
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