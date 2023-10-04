ФСБ рассекретила архивы об условиях содержания советских пленных в концлагере

ФСБ рассекретила архивы о содержании советских пленных в лагере «Шталаг-1А»

ФСБ рассекретила архивы об условиях содержания советских пленных в крупнейшем лагере «Шталаг-1А» в Восточной Пруссии в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Концлагерь, существовавший в 1939-1945 годах, располагался в селе Штаблак в нескольких километрах от города Прейсиш-Эйлау (ныне Багратионовск Калининградской области).

Среди документов из архива УФСБ по Калининградской области — копия спецсообщения, составленного отделом военной контрразведки «Смерш» под грифом «совершенно секретно».

Там говорится, что в лагере содержалось около 30 тысяч военнопленных, в основном из рядом Красной армии. Им строго запрещалось передвигаться по лагерю, каждый случай ухода за пределы участка русских пленных расценивался как побег и жестоко карался.

Питание было предельно плохим, в сутки предоставлялось 200-250 граммов хлеба-суррогата с добавлением опилок и один литр горячей жидкости, приготовленной из брюквы. Из-за этого узники были истощены до предела и пошли на отчаянный шаг: взломали продуктовые склады лагеря, после чего последовала расправа.

Советских пленных размещали крайне скученно, в бараке, рассчитанном на сто человек, могло находиться до 500, в антисанитарном состоянии. Из-за этого вспыхивали эпидемии тифа, туберкулеза, дизентерии, медицинская помощь не предоставлялась, более того, администрация лагеря способствовала распространению инфекций, размещая больных и здоровых в одном помещении.

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