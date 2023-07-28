РВИО опубликовало текст заявления Гитлера о планах геноцида славян

РВИО опубликовало текст заявления Гитлера о необходимости уничтожения славян

Полный текст заявления лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера о планах геноцида славян впервые опубликовали в России. Об этом сообщили в Российском военно-историческом обществе (РВИО) РИА Новости.

«Моя миссия, если я добьюсь успеха, заключается в том, чтобы уничтожить славянство», — сказал Гитлер в разговоре с вице-премьером правительства и министром иностранных дел Румынии Михаем Антонеску в ходе встречи в Берлине 27 ноября 1941 года.

Эксперт РВИО, руководитель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев нашел и перевел на русский язык полный текст переговоров Гитлера и Антонеску, который опубликовали на портале история.рф. Оригинал текста находится в архиве Национального совета по изучению архивов безопасности в Бухаресте. В РВИО отметили, что запись беседы представляет огромную важность для исторических исследований.

Часть разговора была полностью посвящена «славянскому вопросу». Яковлев сообщил, что Антонеску довел до сведения Гитлера, что Румыния против создания независимой Украины, о проектах которой ему было известно. Вице-премьер назвал славянство огромной «биологической проблемой» для Европы. Свое мнение он объяснял большой численностью «примитивного» славянского населения, которое, по его словам, несовместимо с европейской цивилизацией. «В случае если после разгрома СССР появится независимая Украина, она, по мнению Антонеску, начнет втягивать остальных восточных славян в свою орбиту и превратится в новую угрозу для Европы. Этого, утверждал глава румынского МИДа, нельзя допустить», — сказал эксперт РВИО.

Он также отметил, что Гитлер сразу согласился с тем, что славяне представляют биологическую проблему для Европы. Яковлев добавил, что лидер нацистской Германии указывал на необходимость сообща найти методы для «биологического устранения славян». Подчеркивается, что уже к осени 1941 года политика уничтожения коренного населения России, Украины и Белоруссии последовательно проводилась.

«Ее основным инструментом нацистам виделся голод, который стал средством уничтожения советских военнопленных и жителей крупных городов. Наиболее чудовищный голод был организован для вымаривания ленинградцев, но, например, население Киева и Харькова тоже подверглось уничтожению искусственным голодом», — сказал Яковлев. По его словам, гуманитарную катастрофу должны были дополнять действия СС, полиции и вермахта, которые приводили к росту смертности коренных народов.

В декабре 2022 года Служба внешней разведки России обнародовала документы о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году, в результате которого Белоруссия стала бы германской колонией.