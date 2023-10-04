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20:53, 4 октября 2023Бывший СССР

В Харьковской области рассказали об укреплении ВСУ оборонительных позиций

Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ активно укрепляют оборонительные позиции

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно укрепляют оборонительные позиции в Харьковской области. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Украинские боевики сейчас активно укрепляются. Траншеи роют прямо посреди центральных районов городков в Харьковской области, уничтожая при этом подземные коммуникации», — сообщил он.

По его словам, информация поступает от людей, которые находятся в контакте с российскими военными. «Наши военнослужащие точечно отрабатывают места скопления личного состава противника. Ежедневные потери исчисляются сотнями», — добавил Ганчев.

Ранее российский боец рассказал, что западная группировка войск Вооруженных сил (ВС) России уничтожила две смены личного состава ВСУ во время ротации в Харьковской области.

Оружие России
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