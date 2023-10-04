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20:33, 4 октября 2023Интернет и СМИ

Популярный комик рассказал об обиде матери из-за его слов о сексе в интервью

Игорь Джабраилов

Игорь Джабраилов. Кадр: страница «Labelsmart.Подкасты» во ВКонтакте

Популярный российский комик Игорь Джабраилов рассказал об обиде матери из-за того, что в одном из интервью он рассказал о психологической травме, которую получил, увидев в детстве, как родители занимаются сексом. Подробности он раскрыл в шоу «Надкаст», ролик доступен во «ВКонтакте».

Джабраилов пояснил, что в детстве случайно увидел, как родители занимались любовью, из-за чего во взрослом возрасте он часто испытывает страх застать за этим занятием других людей. Комик отметил, что поделился этими опасениями в шоу своего коллеги Ивана Абрамова, и отрывок с его рассказом стал популярен в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Моя мама это увидела в Reels. Кто-то отрезал, выложил, она это увидела и перестала со мной общаться. Это очень такая больная штука, ей стало очень плохо (...) Можно ее понять, я такие темы выношу [напоказ]», — раскрыл юморист. По словам Джабраилова, его мать переживала в том числе из-за того, что об этой истории могли узнать их знакомые в его родном городе. В связи с этим комику пришлось приехать к ней, чтобы обсудить ситуацию лично.

Вместе с тем он подчеркнул, что после рассказа о психологической травме с ним связались многие пользователи Instagram. Они поблагодарили юмориста и признались, что сталкивались с аналогичной тревогой.

Ранее Джабраилов назвал решение работать за кадром в юмористическом шоу губительным для творческого пути стендап-комика. Он признался, что всегда испытывал страх публичных выступлений, который сейчас пытается преодолеть.

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    Олег Давыдов
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