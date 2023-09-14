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10:37, 14 сентября 2023Интернет и СМИ

Известный российский комик назвал главную ошибку в карьере

Игорь Джабраилов

Игорь Джабраилов. Кадр: страница «Labelsmart.Подкасты» во ВКонтакте

Известный российский комик Игорь Джабраилов назвал решение работать за кадром в юмористическом шоу губительным для творческого пути стендап-комика. О главной ошибке в карьере он рассказал в проекте «Мне смешно», видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

Джабраилов признался, что всегда испытывал трудности с публичными выступлениями. «Самое губительное для моего творчества — то, что я пошел [работать] за кадр в юмористический проект. Во-первых, там безопасно, во-вторых, там ты выдаешь огромный объем и тебе дома вообще неохота этим заниматься», — объяснил юморист.

Кроме того, по словам комика, работая за кадром, он не занимался стендапом, поскольку опасался, что это навредит его авторитету как редактора. Он добавил, что надеется преодолеть страх выступлений и в данный момент пишет монолог для стендапа.

Ранее Джабраилов рассказал, что его растрогало до слез приглашение сняться в юмористическом шоу «Ошуительное хоу» Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. Комик пояснил, что Харламов для него был человеком, за которым он наблюдал с юности.

Игорь Джабраилов в студенчестве играл в КВН. Принимал участие в шестом сезоне проекта «Comedy Баттл», где стал одним из победителей, и в седьмом сезоне программы. Впоследствии работал в креативных группах юмористических шоу «Открытый микрофон» и «Женский стендап» на ТНТ.

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    Маргарита Щигарева
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