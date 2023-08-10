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17:32, 10 августа 2023Интернет и СМИ

Популярный комик рассказал о слезах из-за приглашения на шоу Харламова

Комик Джабраилов рассказал, что его растрогало приглашение на шоу Харламова

Кадр: «Макарена» / YouTube

Популярный комик, продюсер юмористической программы «Женский Stand Up» на канале ТНТ Игорь Джабраилов рассказал о слезах из-за приглашения на шоу «Ошуительное Хоу» резидента проекта Comedy Club Гарика Харламова. Историей об этом он поделился в интервью для YouTube-проекта «50 вопросов» на канале «Макарена».

По словам Джабраилова, его до слез растрогало приглашение Харламова принять участие в его шоу. Комик рассказал, что Харламов для него был человеком, за которым он с юности наблюдал. «И в этот момент у меня слезы потекли, потому что я дошел, я тот пацан, который мечтал играть в КВН», — высказался он.

Долгое время, как объяснил юморист, он находится за кадром и наблюдал за тем, как другие комики становились успешными. Затем он решил, что тоже хочет стать популярным. «Это очень долгий путь, огромную часть которого люди не знают: как мы играли в КВН, как я приехал в Москву и снимал комнату, как я 20 раз потерял в себя веру, как меня все кинули, как возвращался в Шадринск через свою гордость», — вспомнил комик.

Ранее Джабраилов рассказал, что ему в грубой форме отказали в работе на проекте Comedy Club. По словам юмориста, после переезда в Москву он также получал отказ в работе на проекте «Уральские пельмени».

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    Олег Давыдов
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