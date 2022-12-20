Известный комик рассказал об отказе в работе на Comedy Club

Комик Джабраилов рассказал, что ему в грубой форме отказали в работе на шоу Comedy Club

Известный российский комик, продюсер юмористической программы «Женский Stand Up» на канале ТНТ Игорь Джабраилов рассказал, что ему в грубой форме отказали в работе на проекте Comedy Club. Подробности он привел в шоу «Подкаст Абрамова» на YouTube.

По словам Джабраилова, после переезда в Москву он сначала получил отказ в работе на проекте «Уральские пельмени». Юморист отметил, что договорился о сотрудничестве с одним из представителей команды Антоном Борисовым, однако впоследствии тот так с ним и не связался.

После этого комик месяц стажировался в Comedy Club, занимаясь написанием материала. «Я подошел к [автору Comedy Club] Лехе Пойманову в конце стажировки. Я месяц поработал, подошел к нему узнать, что дальше, а он такой: "Скажи, от меня говном воняет?" Я говорю: "Что?" Он говорит: "От меня говном воняет?" Я говорю: "Нет". Он такой: "Слава богу". И ушел», — вспомнил Джабраилов. При этом больше Пойманов, как заверил гость шоу, ему ничего не сказал.

Ранее комик также поделился впечатлениями от современного КВН. Джабраилов заявил, что ему нравится передача в нынешнем виде.