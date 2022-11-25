Популярный комик с ТНТ раскрыл отношение к современному КВН

Комик Игорь Джабраилов заявил, что ему нравится современный КВН

Популярный стендап-комик, один из авторов в проекте «Открытый микрофон» на ТНТ Игорь Джабраилов раскрыл отношение к современному КВН. В эфире «НеобыЧайного подкаста» на YouTube он заявил, что ему нравится передача в нынешнем виде.

По словам Джабраилова, он часто смотрит КВН. «Когда он (новый выпуск КВН — прим. "Ленты.ру") выходит, то сразу появляется у меня в рекомендациях на YouTube. Мне нравится [КВН]», — рассказал комик. При этом он признался, что не может смотреть стендап, потому что этого жанра «много в его жизни».

Как уточнил комик, любовь к КВН ему привили еще в детстве. «Вот сколько я себя помню, если КВН [показывали], у нас праздник. (...) Я даже смеялся, не понимая шуток, когда папа смеялся. Это были взрослые шутки, а мне было восемь-девять лет», — вспомнил Джабраилов.

В том же подкасте комик рассказал, как в начале карьеры стажировался в юмористическом шоу «Уральские пельмени». Он написал несколько сценок для шоу, но в итоге его так и не взяли на работу в качестве автора. Комик предположил, что его скетчи не понравились, потому что были несмешными.