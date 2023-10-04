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15:03, 4 октября 2023Моя страна

В Башкирии заметили танцующего медведя

Нацпарк «Башкирия» опубликовал видео с танцующим медведем

Национальный парк «Башкирия» опубликовал забавное видео с медведем. Кадры появились в сообществе заповедника во «ВКонтакте».

«Мишка танцует ночью», — подписано видео. На кадрах, снятых фотоловушкой, заметно, как медведь производит круговые движения, похожие на танцевальные.

Ранее в нацпарке «Башкирия» фотоловушка засняла медведя, который решил искупаться в луже, но испугался сородича. На кадрах видно, что медведь лежит в луже, после чего, видимо, услышав шорохи, резко встает и уходит.

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    Варвара Кошечкина
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