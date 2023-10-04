47-летняя Милла Йовович без макияжа попала в объектив папарацци

Американская актриса Милла Йовович появилась на публике без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

47-летняя знаменитость попала в объектив папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу. Звезда была запечатлена в джинсах-клеш и белой майке. При этом ее образ дополняли босоножки на плоской подошве и темно-красная помада на губах. На размещенных кадрах видно, что на лице и глазах Йовович отсутствует косметика.

Читатели издания восхитились внешностью актрисы, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Она выглядит фантастически», «Милла выглядит прекрасно для своих 47», «Стрижка выполнена плохо, но благодаря ей она выглядит очень молодо», «Какая она красивая», «Она могла бы быть дочерью Линды Евангелисты», — высказывались они.

В сентябре американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон вышла в свет без макияжа и привлекла внимание фотографов. 56-летняя знаменитость была замечена на ужине в Париже. Для светского вечера звезда «Спасателей Малибу» выбрала облегающее желтое платье и бежевые босоножки на шпильке.