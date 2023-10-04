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15:47, 4 октября 2023Бывший СССР

В Молдавии неизвестный меценат восстановил памятник Ленину

В Молдавии меценат восстановил поврежденный вандалами памятник Ленину

Фото: Telegram-канал «Солдат Победы»

В Молдавии неизвестный меценат восстановил поврежденный вандалами памятник Владимиру Ленину в селе Братушаны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава поискового движения и национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

Об инциденте с памятником ранее сообщил мэр города Единцы Константин Кожокару. По его словам, неизвестные разбили монумент. Градоначальник выразил надежду, что камеры видеонаблюдения помогут их найти.

«В селе Братушаны Единецкого района восстановлен разрушенный вандалами несколько недель назад памятник В.И. Ленину. Бюст восстановил меценат, пожелавший остаться неизвестным», — рассказал Петрович.

По его словам, местные жители считают, что восстановленный памятник выглядит даже лучше старого.

Ранее городской совет Днепра отказался лишить звания почетного гражданина города генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Члены совета объяснили это тем, что Брежнев почил в 1982 году, а закон о декоммунизации вступил в силу только в 2015.

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    Алевтина Запольская
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