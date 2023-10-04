Стало известно о проблемах Украины из-за задержки финансирования со стороны США

WSJ: на Украине не смогут платить госслужащим в случае задержек выплат от США

Украина в ноябре может столкнуться с проблемой выплаты зарплат государственным служащим в том случае, если США будут задерживать финансирование Киева, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, киевские власти подготовились к возможным задержкам в финансовой помощи со стороны Вашингтона в связи с борьбой с шатдауном в США и имеют возможности удовлетворить бюджетные потребности в октябре. «Однако после ноября правительство может быть вынуждено принять решение о том, какие услуги или зарплаты сократить, или стоит попытаться взять кредит», — сказано в статье.

Источник газеты отметил, что президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с еще большим количеством критики со стороны конкурирующих фракций в том случае, если страна перестанет получать деньги от США.

Помимо этого, американский чиновник заверил, что Агентство США по международному развитию (USAID) намерено обработать платеж за октябрь в размере 1,15 миллиарда долларов по программе Всемирного банка, если Киев сможет доказать, что выделенные ранее средства были потрачены надлежащим образом.

Ранее Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что раскол по вопросу Украины в Соединенных Штатах усилится с приближением выборов. Сенатор отметил, что к угрозе шатдауна добавился политический кризис в Конгрессе и раскол по вопросу дальнейшего финансирования Украины.