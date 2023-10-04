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19:56, 4 октября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о готовности США производить системы ПВО совместно с Киевом

Украинский министр Камышин: США готовы производить системы ПВО вместе с Киевом

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

США выразили готовность производить системы противовоздушной обороны (ПВО) совместно с Киевом. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в интервью изданию «Новое время».

«Во время нашего визита в США мы получили не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но и о готовности работать над совместным производством систем ПВО», — сказал министр.

Камышин заверил, что первые результаты производства появятся уже к концу 2023 года, но при этом не стал уточнять детали.

Ранее в глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале выпуска снарядов натовского калибра. Кроме того, дипломат рассказал о налаженном производстве морских дронов и беспилотников большой дальности.

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