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18:12, 4 октября 2023Россия

Кадыров отреагировал на предложение подорвать ядерный заряд над Сибирью

Кадыров: критикам Симоньян лучше внести реальный вклад в борьбу с НАТО

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Глава Чечни Разман Кадыров отреагировал на предложение главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян провести в России атмосферные ядерные испытания. Свое мнение в связи с инициативой главреда он изложил в Telegram.

Ранее Симоньян предложила подорвать ядерный заряд над Сибирью на высоте 100 километров. По ее словам, такой взрыв способен вывести из строя «всю радиоэлектронику, всю "цифру" и все спутники».

По словам Кадырова, главред RT «не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей же территории». Он отметил принципиальную патриотичную позицию Симоньян и призвал критиков ее высказывания «заняться полезным делом и внести свой ощутимый, а не разглагольствующий вклад в борьбу против НАТО и неонацизма».

Глава Чечни также напомнил, что решение о проведении ядерных испытаний уполномочен принимать только президент России. Приведенный Симоньян пример показывает, что Москва сможет сохранить стратегическое преимущество даже при столь неблагоприятном развитии событий, заключил он.

Ранее глава крупнейшего в Сибири города — мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что ядерные испытания в случае их проведения будут иметь серьезные последствия.«Я как физик по образованию прокомментирую: ничего хорошего в термоядерных наземных взрывах нет. Последствия возможные будут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия», — сказал он.

Оружие России
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