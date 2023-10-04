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09:44, 4 октября 2023Россия

Мэр Новосибирска отреагировал на идею испытать ядерное оружие в Сибири

Мэр Локоть: ядерные испытания над Сибирью вызовут серьезные последствия
Анатолий Локоть

Анатолий Локоть. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В случае если ядерные испытания проведут над Сибирью, они вызовут серьезные последствия. Об этом, реагируя на идею главреда RT Маргариты Симоньян, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, его цитирует «Интерфакс».

Так мэр российского города прокомментировал слова Симоньян, которая предложила провести атмосферные ядерные испытания на высоте 100 километров над Сибирью.

«Я как физик по образованию прокомментирую: ничего хорошего в термоядерных наземных взрывах нет. Последствия возможные будут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия», — сказал мэр Новосибирска.

Он напомнил, что период полураспада некоторых радиоактивных элементов при термоядерном взрыве составляет сотни и тысячи лет. В связи с этим важно очень ответственно относиться к любым проявлениям, связанным с ядерной и термоядерной энергией, считает Локоть.

На предложение главреда RT также отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не отходила от отказа от ядерных испытаний. В связи с последовательной позицией Кремля дискуссии о ядерных испытаниях на официальном уровне невозможны, сказал он.

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    Анастасия Шейкина
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