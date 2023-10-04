Волочкова объяснила фото с полушпагатом на истребителе

Волочкова заявила, что сделала фото с полушпагатом у бутафорского самолета

Российская балерина Анастасия Волочкова объяснила фото с закинутой на военный советский истребитель Ла-5 в полушпагате ногой. В беседе с «Лентой.ру» артистка отметила, что самолет был бутафорским.

«Мою фотографию у бутафорского самолета на Мосфильме обсуждают. Я вчера на съемке была четыре часа и пожалела. Я что, не могу свои фотографии в своих соцсетях выкладывать? Если бы это было недостойно — я бы не выкладывала. Взмах моей стройной ноги в золотых брюках вас всех взбудоражил. Вы в своем уме, добрые люди?» — заявила Волочкова.

Балерина отметила, что является патриотом России.

«Мой патриотизм в том, что я Россию представляю на мировых сценах, и в том, что я 20 лет всех зрителей приглашаю бесплатно. Я в России осталась, несмотря на сложнейшие сегодняшние обстоятельства. Я не уехала из России, как многие артисты», — добавила она.

Также Волочкова рассказала, что не знает о том, что ее подписчики написали на нее заявление в полицию из-за фотографии у самолета.

«Если бы вы мне не сказали эту хрень, то я бы о ней даже и не слышала. Я иногда о себе узнаю новости невероятные. Вы представляете, сколько инсинуаций вокруг моего имени. Значит, мое имя интересно», — заключила она.

Ранее стало известно, что Волочковой пригрозили тремя годами лишения свободы за осквернение символов воинской славы России.

Подписчики артистки написали на нее заявление в полицию после того, как балерина опубликовала фотографию с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, который применялся в годы Великой Отечественной войны. Подписчики балерины потребовали от нее извинений, а полиция начала проверку в отношении артистки.