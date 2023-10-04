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14:35, 4 октября 2023Культура

Волочковой пригрозили 3 годами лишения свободы за полушпагат на истребителе

Волочковой пригрозили тремя годами лишения свободы за полушпагат на истребителе
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российской балерине Анастасии Волочковой пригрозили тремя годами лишения свободы за осквернение символов воинской славы России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Подписчики артистки написали на нее заявление в полицию после того, как балерина опубликовала фотографию с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, который применялся в годы Великой Отечественной войны.

Кадр был сделан недалеко от Музея «Мосфильма» в Москве. Самолет снимали в таких картинах, как «Два капитана», «Они сражались за Родину» и «Небо Москвы».

Подписчики балерины потребовали от нее извинений, а полиция начала проверку в отношении артистки.

Сама Волочкова в разговоре с «Лентой.ру» призналась, что впервые услышала об угрозе лишения свободы от издания и ничего не знает о написанном на нее заявлении.

Ранее Анастасия Волочкова раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за работу в интервью.

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    Анастасия Астахова
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