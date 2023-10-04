Волочковой пригрозили 3 годами лишения свободы за полушпагат на истребителе

Волочковой пригрозили тремя годами лишения свободы за полушпагат на истребителе

Российской балерине Анастасии Волочковой пригрозили тремя годами лишения свободы за осквернение символов воинской славы России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Подписчики артистки написали на нее заявление в полицию после того, как балерина опубликовала фотографию с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, который применялся в годы Великой Отечественной войны.

Кадр был сделан недалеко от Музея «Мосфильма» в Москве. Самолет снимали в таких картинах, как «Два капитана», «Они сражались за Родину» и «Небо Москвы».

Подписчики балерины потребовали от нее извинений, а полиция начала проверку в отношении артистки.

Сама Волочкова в разговоре с «Лентой.ру» призналась, что впервые услышала об угрозе лишения свободы от издания и ничего не знает о написанном на нее заявлении.

Ранее Анастасия Волочкова раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за работу в интервью.