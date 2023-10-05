В США рассказали о планах задействовать армию для разгона митингов при Трампе

Журналист Херш: Милли хотел использовать армию для разгона митингов в 2020 году

Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли предлагал использовать силы армии США для разгона митингов у Белого дома летом 2020 года. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, сообщает ТАСС.

«На встрече в Белом доме Милли поднял вопрос о задействовании закона о восстании 1807 года, который позволяет президенту использовать боевые силы на территории США для реагирования на гражданские беспорядки. Милли и [министр обороны США Марк] Эспер отмечали, что на базе "Форт Брэгг" находится в состоянии постоянной готовности пехотная бригада, насчитывающая около 800 военнослужащих», — сообщает Херш.

Журналист отмечает, что окончательное решение об использовании Вооруженных сил США мог принять только действующий президент и, хотя Милли позднее утверждал, что именно президент Трамп хотел призвать на помощь военных, закон 1807 года не был задействован. Однако Херш напоминает, что полиция, Национальная гвардия и армейский резерв использовали против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Весной и летом 2020 года на всей территории Соединенных Штатов прошли массовые протесты Black Lives Matter, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за расовой дискриминации в стране. Некоторые акции протеста переросли в бунты, которые пришлось разгонять силами полиции.

Ранее Херш заявил о причастности США к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По словам журналиста, отчеты об операции отправлялись только главе ЦРУ Уильяму Бернсу, а он поддерживал контакт с президентом США Джо Байденом и организаторами теракта.