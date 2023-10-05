В Британии заявили о новом пакете помощи Украине

Премьер Британии Сунак выделит на помощь Украине еще 53 миллиона долларов

Британия выделит еще 53 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине. О новом пакете помощи премьер-министр страны Риши Сунак объявит на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Заявление опубликовано на сайте британского правительства.

Канцелярия Сунака подтвердила выделение нового ассигнования на гуманитарную помощь со стороны Великобритании. «Новые ассигнования на оказание помощи Украине, объявленные сегодня, включают 34 миллиона фунтов (около 41 миллиона долларов) для ООН и благотворительных организаций, предоставляющих укрытие и теплую зимнюю одежду, а также 10 миллионов фунтов (около 12 миллионов долларов) на электроэнергию для домохозяйств», — говорится в заявлении.

Кроме того, по сообщениям Даунинг-стрит, на саммите британский премьер намерен обсудить с союзниками вопрос предоставления Украине средств ПВО, вооружения дальнего действия и истребителей, а также зерновую сделку. Будет затронут и вопрос обеспечения безопасности в Европе на фоне ситуации в Косово и Нагорном Карабахе.

Ранее Сунак призвал союзников по НАТО передать больше оружия Украине. По его словам, если они дадут Владимиру Зеленскому инструменты, украинцы доведут дело до конца и окончат конфликт.