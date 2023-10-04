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14:55, 4 октября 2023Мир

Сунак призвал союзников по НАТО передать больше оружия Украине

Премьер Британии Сунак призвал союзников по НАТО передать больше оружия Украине

Фото: Toby Melville / Reuters

Премьер-министр Британии Риши Сунак призвал союзников по НАТО передать больше оружия Украине, заявив, что «давая украинцам оружие, они будут способны завершить работу». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Если мы дадим президенту [Владимиру] Зеленскому инструменты, украинцы доведут дело до конца», — сказал премьер-министр.

Таким образом, на конференции британских консерваторов политик обратился к союзникам Великобритании с призывом предоставить вооружение для Украины.

Ранее глава Военного комитета альянса, адмирал Роб Бауэр из Нидерландов заявил, что из-за конфликта на Украине НАТО приблизилось к полному истощению своих арсеналов с боеприпасами. Также сообщается, что аналитики североатлантического альянса высказались за сверхурочную работу военной индустрии «стран демократии», иначе ситуация на фронте может измениться.

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    Максим Габриелян
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