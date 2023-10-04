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13:33, 4 октября 2023Мир

В НАТО предупредили об истощении арсеналов из-за Украины

Глава комитета НАТО Бауэр: альянс истощил свои арсеналы с боеприпасами из-за ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Из-за конфликта на Украине НАТО приблизилось к полному истощению своих арсеналов с боеприпасами. Об этом предупредил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр из Нидерландов, его цитирует CNN.

«Теперь дно бочки видно. Мы отдаем Украине системы вооружения, и это здорово, и боеприпасы, но не с полных складов. Мы начали раздавать товары с полузаполненных или более низких складов в Европе, и сейчас эти склады уже заканчиваются», — заявил военный.

Также сообщается, что аналитики североатлантического альянса высказались за сверхурочную работу военной индустрии «стран демократии», иначе ситуация на фронте может измениться.

Ранее в The Washington Times сообщили, что крупные западные союзники, в том числе США, начали уставать от поддержки Украины и показывают, что помощь Киеву не будет длиться бесконечно.

По данным газеты, некоторые аналитики предсказывают, что поддержка Украины со стороны Запада все же будет продолжаться, однако они признают растущую причину для беспокойства, особенно отсутствие у США желания ввязаться в еще один долгосрочный конфликт.

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    Максим Габриелян
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