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10:47, 4 октября 2023Мир

Стало известно об усталости крупных союзников от Украины

WT: крупные западные союзники начали уставать от поддержки Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Крупные западные союзники, в том числе США, начали уставать от поддержки Украины и показывают, что помощь Киеву не будет длиться бесконечно. Об этом сообщает The Washington Times (WT).

По данным газеты, некоторые аналитики предсказывают, что поддержка Украины со стороны Запада все же будет продолжаться, однако они признают растущую причину для беспокойства, особенно отсутствие у США желания ввязаться в еще один долгосрочный конфликт.

«Я думаю, что опасения вполне обоснованы. Будь то усталость от Афганистана, усталость от Ирака или усталость от Балкан. Усталость — это естественное состояние любого вида войны, особенно с участием США или других демократических стран. Мы довольно быстро утомляемся и хотим быстрых результатов», — заявил бывший заместитель помощника министра обороны США по европейской политике и политике НАТО Джим Таунсенд.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент страны Джо Байден с начала эскалации кризиса на Украине стремится избежать втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Россией. Он рассказал, что с первых дней конфликта при принятии решений по этому вопросу Байден опирается на уверенность в том, что США делают все возможное для поддержки Украины и привлечения стран к этому.

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    Семен Александров
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