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04:27, 4 октября 2023Мир

В США заявил о желании Байдена избежать конфликта с Россией

Блинкен заявил о желании Байдена избежать прямого конфликта с РФ из-за Украины
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Bonnie Cash / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент страны Джо Байден с начала эскалации кризиса на Украине стремится избежать втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Россией. Выступление Блинкена транслировалось на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен рассказал, что с первых дней конфликта Байден выбрал для себя две «путеводных звезды», на которые он опирается при принятии решений по этому вопросу. Одна из них — удостовериться, что США делают все возможное для поддержки Украины и привлечения стран к этому.

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«Однако другая [путеводная звезда] — избежать прямого конфликта с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться, что плохо скажется на безопасности американцев», — отметил госсекретарь.

По словам Блинкена, США предоставляют Киеву боевые действия, однако Вашингтон «никогда не поощрял нанесение ударов за украинскими территориями». При этом наиболее надежным способом прекращения конфликта он назвал укрепление позиций Киева.

Ранее Белый дом оценил способность ВСУ вести контрнаступление. У Киева есть от шести до восьми недель на продолжение попыток операции до ухудшения погодных условий, заявил координатор ведомства по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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