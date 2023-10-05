В Кении у 95 школьниц парализовало ноги из-за неизвестной болезни

Nation: в кенийской школе вспыхнула странная болезнь, вызывающая паралич ног

В кенийской школе вспыхнула неизвестная болезнь, вызывавшая паралич ног у 95 учениц. Об этом сообщает Nation.

Член исполнительного комитета по здравоохранению округа Какамега доктор Бернард Весонга сообщил, что пострадавшие школьницы страдали от болей в коленях и не могли ни стоять, ни ходить, потому что болезнь парализовала ноги. Предварительные тесты показали повышенный уровень электролитов в организме заболевших, что могло привести к потере жидкости в организме и последующему параличу нижних конечностей. «Это очень странная болезнь, но мы все еще проводим диагностику, чтобы выяснить ее причину», — уточнил доктор.

В свою очередь, директор департамента медицинского обслуживания округа Какамега доктор Стивен Вандей заявил, что инфекционное заболевание может уничтожить целую семью, если его не лечить должным образом. «Нам нужно выяснить, что беспокоит наших девочек, и выяснить причину этого, прежде чем мы сможем позволить оставшимся ученикам вернуться домой и пообщаться с другими своими братьями и сестрами. Будет катастрофой, если мы позволим студентам идти домой, когда болезнь заразна», — сказал он.

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