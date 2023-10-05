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19:03, 5 октября 2023Силовые структуры

Адвокат вымогал деньги у делавшего фиктивную вакцинацию врача и попал в колонию

В Подмосковье суд приговорил адвоката к 2,5 года колонии за вымогательство

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Сергиево-Посадский городской суд Московской области приговорил адвоката Алексей Назаркина к двум с половиной годам колонии общего режима за вымогательство у подзащитного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

Назаркина признали виновным по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным следствия, адвокат защищал в суде интересы врача больницы в Сергиевом Посаде, который проходил обвиняемым по уголовному делу за изготовление фиктивных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Назаркин пообещал подзащитному за 450 тысяч рублей повлиять на следствие, чтобы они не искали новые эпизоды по этому делу.

В результате адвоката задержали при получении части оговоренной суммы. Силовики задокументировали факт совершения мошеннических действий.

Ранее в Пензенской области бывшего старшего инспектора уголовно-исполнительной инспекции ФСИН России обвинили в вымогательстве и покушении на мошенничество.

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    Варвара Митина
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