Сотрудник ФСИН потребовал от бизнесмена деньги и пригрозил ему арестантами

Под Пензой сотрудник ФСИН потребовал от бизнесмена деньги, угрожая арестантами

В Пензенской области бывшего старшего инспектора уголовно-исполнительной инспекции ФСИН России обвинили в вымогательстве и покушении на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Установлено, что мужчина, занимая свой пост, угрожал местному предпринимателю расправой и обещал привлечь к ней арестантов. Также он заявил, что якобы владеет компрометирующими сведениями о бизнесмене, и потребовал за свое молчание три миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ задержали обвиняемого с поличным во время передачи денег, их изъяли. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала девятерых подозреваемых в вымогательстве.