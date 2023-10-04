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21:01, 4 октября 2023Силовые структуры

Сотрудник ФСИН потребовал от бизнесмена деньги и пригрозил ему арестантами

Под Пензой сотрудник ФСИН потребовал от бизнесмена деньги, угрожая арестантами

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Пензенской области бывшего старшего инспектора уголовно-исполнительной инспекции ФСИН России обвинили в вымогательстве и покушении на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Установлено, что мужчина, занимая свой пост, угрожал местному предпринимателю расправой и обещал привлечь к ней арестантов. Также он заявил, что якобы владеет компрометирующими сведениями о бизнесмене, и потребовал за свое молчание три миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ задержали обвиняемого с поличным во время передачи денег, их изъяли. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала девятерых подозреваемых в вымогательстве.

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