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20:34, 2 октября 2023Силовые структуры

Россияне выдали себя за общественников и вымогали деньги в магазине

В Москве полиция задержала девятерых подозреваемых в вымогательстве

В Москве полиция задержала девятерых подозреваемых в вымогательстве. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении них возбудили уголовное дело по статье 163 (Вымогательство) УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все эпизоды деятельности задержанных.

По словам Волк, подозреваемые выдали себя за представителей общественной организации по защите прав потребителей, а после нарушения начали вымогать у администратора магазина деньги за неразглашение информации о произошедшем. Злоумышленники работали вместе с подростками. Один из несовершеннолетних купил в розничной торговой точке алкоголь, а после этого туда пришли подозреваемые и потребовали деньги, пообещав, что о нарушении никто не узнает.

Задержание вымогателей попало на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в МВД России. На кадрах видно, как силовики вскрывают дверь, забегают в квартиру и кладут на пол мужчину. У него нашли удостоверения действующих и бывших участников данной общественной организации, а в мусорном ведре правоохранители обнаружили много пятитысячных купюр и несколько долларов.

Ранее прокуратура заявила о росте числа IT-вымогательств.

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    Варвара Митина
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