В аэропортах Москвы задержано и отменено более 20 рейсов

«Яндекс Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 29 рейсов

В трех московских аэропортах в четверг, 5 октября, произошла отмена и задержка более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Так, по информации портала, 29 самолетов вылетят не по плану. В Домодедово задержано 15 рейсов, а во Внуково тем временем перенесли шесть авиарейсов и еще четыре — отменили. В Шереметьево задержали три рейса и один — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее сообщалось, что нештатная ситуация сорвала вылет пассажирского лайнера в Москву. Отмечается, что авиарейс был задержан на несколько часов из-за столкновения воздушного судна со стаей птиц.