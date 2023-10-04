Нештатная ситуация сорвала вылет пассажирского самолета в Москву

Авиарейс из Тюмени в Москву задержали из-за столкновения самолета со стаей птиц

Нештатная ситуация сорвала вылет пассажирского лайнера в Москву. Об этом пишет URA.RU.

Непредвиденная ситуация произошла с самолетом, летевшим в российскую столицу из Тюмени, в среду, 4 октября. Отмечается, авиарейс был задержан на несколько часов из-за столкновения воздушного судна со стаей птиц.

В результате в авиакомпании приняли решение выполнять полет на резервном самолете. Представители перевозчика сообщили, что пассажирам были оказаны все услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами и стандартами.

Ранее в октябре россиянка в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош в бизнес-классе самолета и отказалась его покидать. 40-летняя пассажирка во время полета из Сочи в Красноярск напилась и начала дебоширить. Сначала она испачкала сиденья, а затем отказалась убирать за собой и нахамила бортпроводникам. Когда воздушное судно наконец приземлилось в аэропорту назначения, женщина уснула.